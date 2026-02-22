progetto malupa a gonfie vele

Il progetto Malupa 5.0 arriva a La Spezia per sostenere l’allenamento del Gruppo Para Sailing della Difesa. La scelta di questa città deriva dalla disponibilità di strutture nautiche adeguate e dall’interesse crescente per le attività sportive adattate. I partecipanti si preparano intensamente per migliorare le loro capacità in mare, affrontando ogni sessione con determinazione. La presenza del progetto rafforza l’impegno verso lo sport inclusivo e l’accessibilità.

Il progetto Malupa 5.0 sbarca a La Spezia per l’allenamento del Gruppo sportivo Para Sailing della Difesa. Solidarietà e valori umani veicolati attraverso lo sport: è questo l’importante messaggio con cui il progetto Malupa 5.0 è sbarcato sulla Riviera di Levante in occasione del raduno degli azzurri paralimpici della Difesa. Fino a domenica prossima infatti, alla sezione Velica della Marina Militare di Spezia, i più titolati nomi del Para Sailing saranno impegnati in una sessione di allenamento unificato, seguiti dai coach Giovanna Valsecchi, Massimiliano Riccio, Andrea Quarta, Giorgio Porpiglia, a cui si sono aggiunti anche i campioni locali Valia Galdi e Luca Prister, portacolori della LNI Chiavari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

