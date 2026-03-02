Protezione civile approvato il nuovo regolamento del Gruppo comunale Cosa prevede

Il consiglio comunale di Latina ha approvato il 27 dicembre il nuovo regolamento che disciplina il funzionamento del Gruppo comunale volontari di Protezione civile. La decisione riguarda le regole e le procedure per l’organizzazione e le attività dei volontari, definendo anche i criteri di partecipazione e le modalità di coordinamento con le altre strutture di emergenza.

E’ stato approvato nel corso del consiglio comunale del 27 dicembre il nuovo regolamento per il funzionamento del Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Latina.“Si tratta – ha detto la sindaca Matilde Celentano – di uno strumento necessario per rendere il sistema locale più efficiente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Catania avvia il nuovo gruppo comunale di volontariato di protezione civileABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo passo per la sicurezza e la tutela del territorio Il Comune di Catania ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la... Leggi anche: Protezione civile. Approvato il nuovo piano Approfondimenti e contenuti su Protezione civile. Temi più discussi: Parte una nuova edizione del corso base di Protezione civile; Approvato il primo piano di protezione civile; Approvato in Consiglio Comunale l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile. Soddisfazione di Mulas; Protezione civile, il Comune dona idrovore alle associazioni di volontariato. Protezione civile, approvato il nuovo regolamento del Gruppo comunale. Cosa prevedeL’ok nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. La sindaca Celentano: Uno strumento necessario per rendere il sistema locale più efficiente, aggiornandolo alle direttive nazionali e regionali più rece ... latinatoday.it Latina, via libera al nuovo regolamento del Gruppo Comunale di Protezione CivileIl Consiglio comunale di Latina approva il nuovo regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile: 24 articoli per disciplinare organizzazione, diritti, doveri e operatività sotto la dir ... latinaquotidiano.it Attivo da domani il numero verde della Protezione civile per i trentini nell'area del Golfo Persico - facebook.com facebook Per la giornata di domenica #1marzo non sono previsti fenomeni meteo-idro significativi ai fini di #protezionecivile x.com