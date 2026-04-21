apple ternus nuovo ceo cook presidente

Apple annuncia un cambio ai vertici: il primo settembre sarà il giorno in cui il nuovo CEO prenderà il posto di Tim Cook, che ricopre la carica di presidente. Al momento, il ruolo di presidente rimarrà nelle mani dello stesso Cook, mentre John Ternus assumerà la guida della società. La transizione avviene a pochi mesi dalla fine del mandato di Cook.

Rivoluzione ai vertici di Apple. L’era Tim Cook alla guida della società si avvia alla chiusura: il primo settembre passerà il timone a John Ternus. "È stato il più grande privilegio della mia vita essere l’amministratore delegato di Apple", ha detto Cook lodando Ternus per la "sua mente da ingegnere" e "l’anima da innovatore": "È un visionario e i suoi contribuiti ad Apple negli ultimi 25 anni sono già troppi per essere contati. Senza dubbio è la persona migliore per guidare Apple nel futuro". Cook resterà in Cupertino come presidente esecutivo. "Sono profondamente grato per l’opportunità di portare avanti la missione di Apple. Ho trascorso la maggiore parte della mia carriera qui, e sono stato fortunato da lavorare sotto Steve Jobs e aver avuto Tim Cook come mentore", ha messo in evidenza Ternus.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Apple Names Ternus as Next CEO, Cook to Become Chairman

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Una “rivoluzione” che ci si aspettava, ma non così presto: a partire dal prossimo 1 settembre cambiano i vertici di Apple. John Ternus (attuale responsabile dell’ingegneria hardware del gruppo) diventerà il nuovo ceo al posto di Tim Cook che lascerà tale caric - facebook.com facebook

Il Ceo di Apple, Tim Cook, si dimetterà all'inizio di settembre e sarà sostituito da un dirigente dell'azienda, John Ternus, che in precedenza era responsabile dei prodotti fisici, dall'iPhone al Mac, secondo una dichiarazione rilasciata oggi. Sebbene John Tern x.com