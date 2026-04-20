Apple nomina John Ternus Ceo Cook è presidente esecutivo

Apple ha annunciato ufficialmente che, a partire dal primo settembre, John Ternus assumerà il ruolo di amministratore delegato dell'azienda, mentre Tim Cook ricoprirà la posizione di presidente esecutivo. La modifica ai vertici societari rappresenta un cambiamento importante nella gestione dell'impresa, senza che siano stati comunicati ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta. La società continuerà a operare sotto questa nuova organizzazione.

Rivoluzione in casa Apple. John Ternus è stato nominato amministratore delegato dal 1 settembre. Tim Cook diventa presidente esecutivo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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