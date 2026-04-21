Applausi per il Quartetto d’archi della Cherubini

Il Quartetto d’archi dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini si è esibito davanti al pubblico nella Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi. I quattro musicisti, tra cui Ludovico Furlani e Aleardo Brutti, hanno portato in scena un concerto di musica da camera che ha ricevuto numerosi applausi. La performance ha catturato l’attenzione degli spettatori, che hanno reagito con entusiasmo alla musica proposta.

È stato un successo, decretato dai convinti applausi del pubblico presente in Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi, il concerto di musica da camera eseguito dal Quartetto d’archi dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini formato da Ludovico Furlani (violino I), Aleardo Brutti (violino.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Al PalabancaEventi concerto del quartetto d'archi dell'Orchestra giovanile CherubiniDomenica 19 aprile, alle ore 18, la Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi di via Mazzini ospiterà – a cura della Società dei Concerti di... Leggi anche: Quartetto d’Archi. Un concerto per fare memoria Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: TRENTO DA APPLAUSI: 1-3 A CITTADELLA E TRE PUNTI PESANTISSIMI IN INFERIORITÀ NUMERICA; Il talentoso Quartetto Arod in scena al Ponchielli giovedì 23 con Haydn, Kurtág e Dvo?ák. Applausi al PalabancaEventi per il Quartetto d’archi della CherubiniÈ stato un successo, decretato dai convinti applausi del pubblico presente in Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi, il concerto di musica da ... piacenzasera.it Tredici minuti di applausi per l'apertura del Maggio Musicale FiorentinoTredici minuti di applausi, e molti 'Bravi, bravi!'. Insieme a tanta, tantissima, commozione per il regista Luca Guadagnino che sul palco, a ... sport.tiscali.it Applausi ed entusiasmo in sala Montanari a #Varese. «Bisogna avvere coraggio e andare contro i mulini a vento» facebook Meloni in Parlamento interrotta da diciotto applausi, Luca e Paolo: "Dove credevano di essere A diMartedì" #dimartedì x.com