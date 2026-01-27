Quartetto d’Archi Un concerto per fare memoria

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, la Fondazione del Teatro Grande di Brescia e Casa della Memoria di Brescia organizzano un concerto del Quartetto d’Archi di Torino. L’evento, di alto livello artistico, mira a commemorare e mantenere vivo il ricordo delle tragedie del passato attraverso la musica. Un’occasione per riflettere e onorare la memoria delle vittime, in un momento di significativa rilevanza storica.

Un concerto per fare memoria. In occasione della ricorrenza annuale del Giorno della Memoria del 27 gennaio, la Fondazione del Teatro Grande di Brescia, in collaborazione con Casa della Memoria di Brescia, organizza il concerto del Quartetto d'Archi di Torino, compagine di prim'ordine del panorama italiano, che vanta collaborazioni con artisti di fama internazionale. Il Quartetto si esibirà questa sera, alle 20, nel Salone delle Scenografie del Massimo bresciano con un programma che ruoterà attorno a due perni del repertorio cameristico novecentesco, scritti appositamente per ensemble di soli archi.

