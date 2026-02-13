Appicca il fuoco all' appartamento dell' ex | arrestato

A Napoli, un uomo di 51 anni ha incendiato l’appartamento dell’ex compagna dopo settimane di minacce e pressioni. La scena si è svolta davanti alla casa, con fiamme che hanno rischiato di coinvolgere anche le abitazioni vicine. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo, trovandolo ancora vicino al luogo dell’incendio con un accendino in mano.

Arrestato a Napoli un 51enne, accusato di aver perseguitato l'ex compagna fino ad appiccare un incendio davanti alla sua abitazione.I carabinieri della stazione Napoli Borgo Loreto hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della procura, nei confronti dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine e con recidiva reiterata specifica negli ultimi cinque anni. È ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori ai danni della ex compagna.Secondo quanto ricostruito dalle indagini della IV sezione della procura, le condotte sarebbero iniziate dopo la fine della relazione. Appicca il fuoco all'appartamento dell'ex: arrestatoIn un episodio, avrebbe appiccato il fuoco a un cumulo di rifiuti posizionati all'ingresso dell'abitazione della vittima, pur sapendo della presenza di bombole di gas, con il rischio di provocare un...