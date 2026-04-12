Appiano Gentile Inter | tra pochi istanti la sfida contro il Como

Tra pochi minuti si svolgerà la partita tra l’Inter e il Como. La squadra nerazzurra si prepara all’impegno con alcune assenze a causa di infortuni e con giocatori diffidati. Le ultime notizie sulla formazione arrivano da Appiano Gentile, dove si stanno valutando le scelte tecniche in vista del calcio d’inizio. La sfida si gioca in un momento di attenzione per la gestione degli infortunati e delle sanzioni disciplinari.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Squadra nerazzurra pronta a scendere in campo al Sinigaglia, con Cristian Chivu alla ricerca dell’allungo decisivo sul Napoli. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Bisseck: lieve risentimento ai flessori coscia destra, tentativo rientro dalla metà di aprile Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Probabile formazione Inter.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: tra pochi istanti la sfida contro il Como Appiano Gentile Inter: vigilia della sfida contro il Como. Out Lautaro Martinezdi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Appiano Gentile Inter: rifinitura in vista della sfida di domani in Coppa Italia contro il Comodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news...