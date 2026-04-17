Dal 17 al 19 aprile 2026, il Comune di Paduli accoglierà la seconda edizione di “Appia Schools – Forum Novum – Laboratorio Appia Traiana”, un evento che vedrà la partecipazione di studenti provenienti da diverse parti d’Italia. La manifestazione si inserisce nel progetto “Forum Novum: l’origine dei Borghi”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo di approfondire la storia e il patrimonio culturale delle aree interessate.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal 17 al 19 aprile 2026 il Comune di Paduli ospiterà la seconda edizione di “Appia Schools – Forum Novum – Laboratorio Appia Traiana”, nell’ambito del progetto “Forum Novum: l’origine dei Borghi”, finanziato dal PNRR – Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”, a titolarità del Ministero della Cultura. L’iniziativa rientra nel piano di gestione del sito UNESCO Via Appia – Regina Viarum e prevede un laboratorio didattico sul campo dedicato allo studio del sito archeologico di Forum Novum, lungo la Via Traiana. Coinvolti studenti provenienti da Roma, Brindisi, Benevento e Arzano, che prenderanno parte ad attività formative, visite guidate e momenti di confronto con esperti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paduli, torna “Appia Schools”: studenti da tutta Italia a Forum Novum

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