Apericena e stuzzicherie | così a Paruzzaro si fa il karaoke party
A Paruzzaro, venerdì 24 aprile, si svolgerà un karaoke party organizzato dalla Pro loco del paese. L’evento si terrà in via San Marcello 32A e prevede una serata dedicata a apericena e stuzzicherie. La manifestazione coinvolge i partecipanti in un momento di intrattenimento musicale e socializzazione. La partecipazione è aperta a chi desidera trascorrere qualche ora in compagnia davanti a musica e cibo.
Karaoke party a Paruzzaro con la Pro loco del paese. L'appuntamento è per venerdì 24 aprile in via San Marcello 32A. Dalle 20 apericena con sfiziose stuzzicherie e un primo piatto con drink incluso 15 euro. Dalle 21.30 karaoke con dj Maurizio.Prenotazione obbligatoria al 391.4062382 - 348.0986364.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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