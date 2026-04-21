Apericena e stuzzicherie | così a Paruzzaro si fa il karaoke party

A Paruzzaro, venerdì 24 aprile, si svolgerà un karaoke party organizzato dalla Pro loco del paese. L’evento si terrà in via San Marcello 32A e prevede una serata dedicata a apericena e stuzzicherie. La manifestazione coinvolge i partecipanti in un momento di intrattenimento musicale e socializzazione. La partecipazione è aperta a chi desidera trascorrere qualche ora in compagnia davanti a musica e cibo.