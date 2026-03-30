La movida si fa silenziosa | a Brindisi il primo party con le cuffie

A Brindisi, si è svolto il primo evento di musica con cuffie, un esperimento volto a ridurre il rumore prodotto dalla movida notturna. L'iniziativa ha coinvolto alcuni esercizi commerciali e partecipanti, offrendo un’alternativa alle feste tradizionali. L’obiettivo dichiarato è trovare soluzioni per contenere i disturbi acustici che spesso coinvolgono i residenti nelle zone più frequentate.

Venerdì 3 aprile, sotto ai portici di via Rubini, si svolgerà il "silent party". L'evento è promosso da Gianluca Quarta (per l'occasione, dj) con la collaborazione dei locali BRINDISI - Chissà che le cuffie non possano mettere d'accordo esercenti e residenti, rivelandosi un ottimo rimedio contro la movida rumorosa. Venerdì prossimo (3 aprile), a partire dalle ore 22, sotto ai portici di via Rubini, uno dei luoghi di ritrovo dei giovani brindisini, si svolgerà il primo silent party. Dalla collaborazione fra i locali Barrique, Typico moka&more e Materia nasce una festa all'insegna della musica “diffusa tramite delle cuffie wireless che saranno distribuite gratuitamente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - La movida si fa silenziosa: a Brindisi il primo party con le cuffie Articoli correlati Si riapre il caso di Leonardo: “Fu bullismo, ora la verità”. I genitori: “A scuola con le cuffie per non sentire gli insulti”Ancona, 14 marzo 2026 – Il tribunale dei minorenni riapre il procedimento penale sulla morte di Leonardo Calcina, annullando di fatto la precedente... Silent reading party: la rivoluzione silenziosa che salva la letturaEsiste una forma di ribellione silenziosa che sta attraversando le metropoli contemporanee, un atto di resistenza pacifica contro la dittatura...