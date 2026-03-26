Il maltempo ha causato lo slittamento del Super Karaoke, l'evento musicale condotto da Michelle Hunziker. Le date originariamente previste per giovedì 26 e venerdì 27 in piazza Trento e Trieste sono state cancellate e saranno riprogrammate in un secondo momento. La decisione è stata presa a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli che hanno interessato la città.

Condizioni meteo avverse per il primo giorno di registrazione: tutto rinviato. Il programma Il maltempo ‘sposta’ il Super Karaoke. La kermesse canora presentata da Michelle Hunziker, infatti, non si terrà più giovedì 26 e venerdì 27 in piazza Trento e Trieste. A causa delle condizioni meteo avverse, quindi, le due serate sul Listone saranno quelle di venerdì 27 e sabato 28 marzo. Il programma, comunque, rimarrà invariato. L’ingresso per il pubblico sarà sempre gratuito e fino ad esaurimento della capienza: l’inizio dello spettacolo è fissato per le 19 (con accesso da corso Martiri della Libertà alle 18). Come per il Battiti Live Spring è prevista un’area dedicata ai disabili. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Il maltempo fa 'slittare' il Super Karaoke in piazza: le nuove date delle puntate in città

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