Messina | Casa Mimosa un rifugio per donne vittime di violenza verso l’autonomia e un nuovo inizio con i propri figli

A Messina apre Casa Mimosa, un nuovo rifugio per donne vittime di violenza. Gestito dal Comitato Italiano Reinserimento Sociale (Cirs), il centro offre un percorso di housing sociale per aiutare donne e bambini a ricostruire la loro vita. La struttura vuole essere un punto di partenza per chi cerca un nuovo inizio e un’autonomia concreta. Oggi l’inaugurazione, con l’obiettivo di offrire sostegno reale a chi ne ha più bisogno.

Casa Mimosa, un nuovo spazio inaugurato oggi a Messina dal Comitato Italiano Reinserimento Sociale (Cirs), offre un percorso di housing sociale per donne e bambini che hanno bisogno di un sostegno concreto per raggiungere l’autonomia dopo aver vissuto situazioni di violenza. L’obiettivo è fornire un ambiente protetto e un supporto educativo e professionale per facilitare la transizione verso una vita indipendente, colmando un vuoto spesso incontrato dalle vittime di violenza nel reperire un’abitazione stabile. La benedizione di Casa Mimosa, avvenuta questa mattina, ha segnato un passo importante nel percorso del Cirs a favore delle donne e dei bambini in difficoltà.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, nel quartiere, è stata benedetta Casa Mimosa, il nuovo spazio del Cirs.

Argomenti discussi: A Messina l'accoglienza dopo l'accoglienza: il Cirs presenta Casa Mimosa, primo rifugio di madri e figli dopo la Casa famiglia.

