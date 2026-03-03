Marcon celebra Antonio Del Donno con una mostra personale al Centro De André

Dal 6 marzo al 2 aprile 2026 il Centro Culturale Fabrizio De André di Marcon ospita una mostra personale dedicata ad Antonio Del Donno. La rassegna è curata da un professore e presenta una selezione di opere dell’artista, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare il suo percorso creativo attraverso diverse esposizioni. L’evento si svolge nel cuore della città, attirando appassionati e curiosi.

Dal 6 marzo al 2 aprile 2026 il Centro Culturale Fabrizio De André di Marcon ospita una mostra personale dedicata ad Antonio Del Donno, a cura del prof. Siro Perin, nell'ambito delle attività culturali promosse dal Comune di Marcon. La mostra si inserisce nel solco di una lunga e prestigiosa tradizione espositiva del Centro Culturale De André, attivo da oltre venticinque anni e ormai riconosciuto come punto di riferimento nel panorama culturale del territorio. Nel corso della sua storia, il Centro ha ospitato grandi maestri dell'arte italiana quali A. Murer, G. Baldessari, F. Batacchi, L. Ceschin, F. Costalonga, N. Costantini, S. Campesan, O. Guarnieri, R.