Un attore italiano ha partecipato a una campagna della Fondazione ANT dedicata alla prevenzione dei tumori. Attraverso questa iniziativa, ha condiviso un messaggio sul ruolo fondamentale della prevenzione nella lotta contro le malattie. La campagna mira a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di controlli regolari e comportamenti corretti per ridurre i rischi legati alle malattie oncologiche. La figura pubblica ha prestato il suo volto per rafforzare l'appello alla prevenzione.

Cresce la popolarità e cresce l’impegno di Kimi Antonelli per il sociale. Il 19enne bolognese della Mercedes F1 è il volto della nuova campagna di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS dedicata alla prevenzione oncologica. Il leader del Mondiale ha scelto di affiancare pro bono la fondazione bolognese per promuovere l'importanza della diagnosi precoce, rivolgendosi in particolare ai giovani. Il claim della campagna — Il pit stop più importante è la prevenzione — utilizza il linguaggio della Formula 1 per veicolare un messaggio di salute pubblica. “Ho capito che anche quando si va a mille all'ora, in tutti i sensi, è importante fermarsi ogni tanto per capire se sia tutto in ordine” ha dichiarato Antonelli.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli testimonial contro i tumori: "Il pit stop più importante è la prevenzione"

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Lotta ai tumori, il "pit stop" che salva la vita: Andrea Kimi Antonelli è il nuovo volto di Fondazione AntIn pista non teme rivali, vola a trecento all'ora ed è leader del mondiale di Formula Uno dopo i trionfi in Cina e Giappone.

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