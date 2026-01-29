LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Hamilton in pista come Antonelli Corsa contro il tempo per Verstappen…

La giornata di test a Barcellona si anima con Hamilton che si mette in pista come Antonelli. La Red Bull lavora a ritmo serrato, cercando di far ripartire la vettura nel pomeriggio, dopo aver sostituito i pezzi danneggiati nell’incidente di Hadjar. Intanto, Verstappen corre contro il tempo per tornare in pista e completare i test previsti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Aggiornamenti da casa Red Bull. Sembra che ci sarà un tentativo di mettere la vettura in pista nel pomeriggio dopo che tutti i pezzi sostitutivi per l’incidente di Hadjar saranno pronti. 9.55 Nonostante le previsioni iniziali, la stampa inglese parla di Red Bull assente oggi in pista. Verstappen era annunciato pronto a scendere in azione e, invece, a quanto pare, dovremo aspettare domani per vedere la RB22. 9.50 In azione anche la Cadillac ora. McLaren, invece, non ha ancora fatto il proprio esordio. 9.45 Siamo ormai giunti al termine della prima ora di lavoro in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

La prima ora di test a Barcellona si conclude con sorprese.

La sessione di test della Formula 1 a Barcellona prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: torna in pista la Ferrari con Hamilton e Leclerc, Aston Martin debuttaLa diretta del quarto giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: in pista c'è anche la Ferrari con Hamilton e Leclerc che si alternano al volante ... fanpage.it

Test F1, concluso il terzo giorno di prove a Barcellona: Ferrari assente, Mercedes impressiona, debutto McLarenSi è concluso il day-3 dei test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Barcellona al Montmelò. Debutto assoluto per la McLaren con il campione del mondo Lando Norris. La Ferrari ha ... fanpage.it

Affidabilità ballerina, ma segnali incoraggianti Terzo giorno di test complicato per la a Barcellona: due stop tecnici (uno lieve al mattino, uno più serio nel pomeriggio) hanno limitato il lavoro in pista a 42 giri. Eppure, dentro al box il mood è tutt’altro che ne - facebook.com facebook

Test a Barcellona, Antonelli il più veloce nella terza giornata. Tanti giri per le Mercedes, esordio per la nuova McLaren con Norris #ANSAmotori #ANSA x.com