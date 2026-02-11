F1 test in Bahrain in diretta | alle 8 piloti in pista Ferrari con Leclerc e Hamilton
Questa mattina in Bahrain i piloti sono scesi in pista per il primo giorno di test della Formula 1 2026. La Ferrari ha aperto le danze con Leclerc e Hamilton, che hanno percorso le prime prove ufficiali della stagione. Da subito si è visto che le monoposto sono pronte a sfidarsi, mentre gli altri team continuano a lavorare sugli sviluppi. La giornata si prevede lunga e piena di sorprese.
La diretta del primo giorno dei test della Formula 1 2026 in Bahrain: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su F1 2026 Test
F1, test di Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista, debutto per la Ferrari con Hamilton e Leclerc
La seconda giornata di test a Barcellona vede il debutto ufficiale della Ferrari, con Hamilton e Leclerc in pista alle 9:00.
F1, test di Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista per il day-4, torna la Ferrari con Hamilton e Leclerc
Questa mattina alle 9:00 i piloti sono tornati in pista a Barcellona per il quarto giorno di test della F1 2026.
Ultime notizie su F1 2026 Test
Argomenti discussi: Sei giorni di test, da domani la F1 fa le prove generali: ecco come seguire tutto su Sky; Test F1 Bahrain 2026: gli orari, i piloti impegnati e cosa tenere d'occhio; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove; Tutto pronto in Bahrain. Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull: primi confronti nei test.
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si fa sul serio per Ferrari e Antonelli!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it
F1, test in Bahrain in diretta: alle 8 piloti in pista, Ferrari con Leclerc e HamiltonLa diretta del primo giorno dei test della Formula 1 2026 in Bahrain: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc. fanpage.it
Il programma #Ferrari per i test in #Bahrain #F1 #F1Testing x.com
F1 2026: svelate le nuove McLaren, Aston Martin e Cadillac Le ultime tre squadre presentano le monoposto per la stagione 2026 della Formula 1 alla vigilia dell'inizio dei test in Bahrain. #formula1 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.