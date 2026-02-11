F1 test in Bahrain in diretta | alle 8 piloti in pista Ferrari con Leclerc e Hamilton

Questa mattina in Bahrain i piloti sono scesi in pista per il primo giorno di test della Formula 1 2026. La Ferrari ha aperto le danze con Leclerc e Hamilton, che hanno percorso le prime prove ufficiali della stagione. Da subito si è visto che le monoposto sono pronte a sfidarsi, mentre gli altri team continuano a lavorare sugli sviluppi. La giornata si prevede lunga e piena di sorprese.

