Incidente a Settimo Torinese | tir cisterna finisce con le ruote nel fosso bloccata la strada

Un incidente si è verificato questa mattina a Settimo Torinese, dove un tir cisterna carico di latte è finito in un fosso, bloccando la strada via Fornaci. L’intervento delle autorità è in corso per rimuovere il mezzo e garantire la sicurezza della zona. Nessuna altra vettura coinvolta è stata segnalata.

Un tir cisterna carico di latte è rimasto bloccato mentre percorreva via Fornaci a Settimo Torinese nella mattinata di oggi, martedì 27 gennaio 2026. Le ruote a sinistra del rimorchio sono finite in un fosso durante una manovra di svolta, evidentemente mal calibrata, impedendo al mezzo pesante di proseguire. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale, che hanno richiesto l'intervento di mezzi che possano sbloccarle. Le operazioni di rimozione si preannunciano lunghe e complesse. Per gli automobilisti l'unica soluzione è utilizzare percorsi alternativi.

Nella zona industriale di Settimo Torinese, un uomo di circa ottant’anni è stato rinvenuto senza vita in un fosso lungo via Fornaci.

Martedì sera, un incidente sull'A14 ha coinvolto un furgone e un tir, causando una carambola che ha portato il veicolo a finire fuori strada con le ruote all'aria.

