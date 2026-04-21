Anticorruzione la Asl Bari tra le prime in Italia a testare i nuovi standard Anac | al via la sperimentazione

La Asl di Bari ha avviato una sperimentazione in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione, diventando tra le prime a testare i nuovi standard per la trasparenza nella gestione degli incarichi pubblici. La sperimentazione prevede l'uso di modelli standardizzati per le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, con l’obiettivo di migliorare le procedure e ridurre i rischi di irregolarità.

La Asl di Bari aderisce alla sperimentazione Anac (Autorità nazionale anticorruzione) per garantire massima trasparenza nel conferimento di incarichi pubblici, attraverso l'adozione di nuovi modelli standardizzati per le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.Cosa.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Inconferibilità e incompatibilità incarichi, ANAC introduce 10 modelli standard: sperimentazione di 12 mesi Progetti di vita e sanità integrata: al via una sperimentazione unica tra Asl e Ambiti socialiIl Protocollo è stato firmato dai 13 Ambiti Territoriali Sociali e per la Asl Salerno da Antonio Coppola per il Coordinamento socio sanitario È stato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Asl Bari aderisce ai modelli Anac: passo avanti su trasparenza e anticorruzione; Integrità in sanità, due giorni di lavori a Bari con la partecipazione di Anac; Anticorruzione, ASL Bari aderisce alla sperimentazione ANAC: massima trasparenza nel conferimento di incarichi pubblici; Open week Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti in cinque ospedali della ASL Bari. Anticorruzione, ASL Bari aderisce alla sperimentazione ANAC: massima trasparenza nel conferimento di incarichi pubbliciTra le prime aziende sanitarie italiane a recepire le indicazioni dell’Autorità grazie all’adozione di otto modelli standard per le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità BARI – Massima tr ... giornaledipuglia.com Bari, ASL aderisce alla sperimentazione ANAC per incarichi pubblici più trasparentiASL Bari aderisce alla sperimentazione ANAC per l’adozione di modelli standard sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubblici. Fase di 12 mesi su base volontaria. trmtv.it Dal 22 al 29 aprile negli ospedali della Asl Bari torna l’open week dedicato alla salute della donna: visite gratuite, esami e incontri sulla prevenzione. - facebook.com facebook ASL Bari promuove la donazione di organi con campagne informative e incontri nelle scuole in occasione della giornata nazionale x.com