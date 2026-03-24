Inconferibilità e incompatibilità incarichi ANAC introduce 10 modelli standard | sperimentazione di 12 mesi

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato dieci modelli standard per le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. La sperimentazione di questi modelli durerà dodici mesi, a partire dall’11 marzo 2026, data della delibera n. 92. Questi modelli devono essere utilizzati per attestare l’assenza di cause ostative in relazione agli incarichi pubblici o privati.

Con la delibera n. 92 dell’11 marzo 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha messo a disposizione dieci modelli standardizzati per le dichiarazioni relative all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, previste dal d.lgs. n. 392013. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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