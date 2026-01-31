Progetti di vita e sanità integrata | al via una sperimentazione unica tra Asl e Ambiti sociali

Partono ufficialmente i progetti di vita e la sanità integrata tra l’ASL Salerno e gli Ambiti sociali della provincia. Questa sperimentazione mira a offrire un supporto più coordinato e personalizzato alle persone con disabilità, mettendo in campo un nuovo modello di assistenza che coinvolge diverse realtà sul territorio. Il protocollo, firmato di recente, segna un passo importante per migliorare l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, con l’obiettivo di rispondere meglio ai bisogni degli utenti e semplificare i percorsi di assistenza.

Il Protocollo è stato firmato dai 13 Ambiti Territoriali Sociali e per la Asl Salerno da Antonio Coppola per il Coordinamento socio sanitario È stato sottoscritto il Protocollo attuativo tra l’ASL Salerno e gli Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Salerno per l’attuazione dei Progetti di Vita delle persone con disabilità, nell’ambito della riforma introdotta dal D.Lgs. 622024. Si tratta di una sperimentazione unica nel suo genere, che mette a sistema, in modo strutturato e uniforme su tutto il territorio provinciale, un modello di presa in carico integrata tra sanità e servizi sociali.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Salerno Disabilità

Manfredi sottolinea l’importanza di una sanità integrata, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini, in particolare a Napoli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Salerno Disabilità

Argomenti discussi: Progetti di Vita per le persone con disabilità: il Distretto Sociale B avvia la coprogettazione con il Terzo Settore; Progetti di Vita personalizzati e partecipati: tutte le domande e le risposte; Ministro Locatelli: Pubblicata informativa Bando Vita & Opportunità; Sociale, pubblicata l’informativa del bando Vita & Opportunità: finanzierà progetti di inclusione per le persone con disabilità.

Progetti di Vita personalizzati e partecipati: tutte le domande e le risposteSegue quindi la Premessa di Francesca Palmas, che illustra le caratteristiche essenziali della riforma introdotta con la Legge 227/21, ponendo in luce il ... superando.it

Salerno, al via i Progetti di Vita per la disabilità: protocollo tra ASL e Ambiti socialiParte in provincia di Salerno una sperimentazione definita unica nel suo genere sul fronte dell’integrazione tra sanità e servizi sociali. agro24.it

Progetti di vita e sanità integrata: al via una sperimentazione unica tra Asl e Ambiti sociali della provincia È stato sottoscritto il Protocollo attuativo tra l’ASL Salerno e gli Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Salerno per l’attuazione dei Progetti di Vita de - facebook.com facebook