Ieri a Tel Aviv, una decina di manifestanti si sono riuniti davanti alla sede dell’ambasciata statunitense per chiedere la fine del conflitto con Iran e Libano. La protesta è durata circa dieci minuti, durante i quali alcuni attivisti sono stati fermati dalla polizia. Non ci sono state altre azioni o sviluppi successivi.

Decine di manifestanti israeliani si sono radunati ieri davanti alla sede distaccata dell’ambasciata statunitense a Tel Aviv per chiedere la fine del conflitto con l’Iran e il Libano. Appena dieci minuti dopo l’inizio della protesta, la polizia ha intimato ai manifestanti di disperdersi. Sono intervenuti anche alcuni passanti per confrontarsi con alcuni attivisti. Gli organizzatori della “Peace Partnership Coalition” hanno dichiarato in un comunicato che questa è stata la prima manifestazione tenutasi davanti alla sede diplomatica di Tel Aviv dallo scoppio della guerra. “In Francia una stazione di servizio su 5 ha carenza di carburante”, l’annuncio del governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele, la protesta all’ambasciata Usa contro la guerra in Iran dura appena 10 minuti: attivisti bloccati dalla polizia

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