Controlli su taxi e Ncc | otto autisti e tassisti multati dalla polizia a Domodossola

La polizia di Verbania ha multato otto autisti di taxi e Ncc a Domodossola. Gli agenti hanno controllato diversi veicoli dopo le segnalazioni di alcune associazioni di categoria, trovando irregolarità tra i conducenti. I controlli sono ancora in corso e potrebbero esserci ulteriori sanzioni.

Tre tassisti e cinque conducenti Ncc multati dalla polizia a Domodossola. É questo il bilancio dei controlli svolti dagli agenti della Stradale di Verbania, avviati dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di associazioni di categoria e addetti del settore e relative a irregolarità nello.

