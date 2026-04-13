Il 14 aprile 2026, va in onda una nuova puntata di 'Belve' condotta da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti c’è Carlo Conti, che si presenta in studio e risponde alle domande della conduttrice. Durante l’intervista, Conti affronta diversi aspetti della sua carriera e della vita privata. La puntata si preannuncia ricca di confronti diretti e momenti di approfondimento.

Carlo Conti siede sullo sgabello di ‘Belve’ e risponde a tutte le domande di Fagnani. “Lo vede un suo erede in giro?”, domanda Fagnani “non lo so, vedo Stefano De Martino essere partito fortissimo ” dice il conduttore e la giornalista incalza “ma quello che sente più vicino a lei?” e Conti rivela “Nicola Savino”. Francesca Fagnani, nella puntata in onda martedì alle 21.20 su Rai2, la seconda della nuova stagione, torna sulla staffetta in conduzione durante la finale di Sanremo: “Perché annunciarlo prima dal punto di vista della comunicazione?” e Conti ribatte “non mi sono mai preoccupato della comunicazione”, e rivela alla giornalista le ragioni di quella scelta “l’ho fatto perché avevo già deciso”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Belve’, gli ospiti di Francesca Fagnani il 14 aprile 2026: anticipazioni

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Belve, ospiti del 14 aprile 2026: Francesca Fagnani torna in prima serata con Carlo Conti e non soloLa nuova puntata di Belve, in onda martedì 14 aprile 2026 su Rai 2, promette un’altra serata di confessioni, tensioni e momenti che faranno discutere.