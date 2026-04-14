Anticipazioni Belve del 14 aprile | Carlo Conti birbante e gli altri ospiti

Martedì 14 aprile va in onda su Rai 2 il secondo episodio della stagione di Belve, condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti ci sarà anche Carlo Conti, che verrà descritto come “birbante” e coinvolto in alcune discussioni. La trasmissione si concentrerà su interviste e confronti, con la presenza di diversi protagonisti del mondo dello spettacolo e dello spettacolo televisivo.

Il graffio di Francesca Fagnani torna a colpire. Martedì 14 aprile va in onda Belve, come sempre in prima serata su Rai 2, con il secondo appuntamento di questa stagione. Dopo il debutto con l’iconica Amanda Lear, anche questa puntata promette di lasciare il segno grazie ai nuovi ospiti. Su tutti il conduttore Carlo Conti che, dopo l’esperienza come direttore artistico del Festival di Sanremo, compie un viaggio nei ricordi rivelando il suo lato più “birbante”. Carlo Conti e la “dongiovannite”. Anche Carlo Conti ha ceduto al fascino di Francesca Fagnani. Senza dubbio è lui l’ospite più atteso della seconda puntata di Belve, pronto a mettersi in gioco, raccontando i lati di sé più inediti.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Belve del 14 aprile: Carlo Conti “birbante” e gli altri ospiti Belve, ospiti del 14 aprile 2026: Francesca Fagnani torna in prima serata con Carlo Conti e non soloLa nuova puntata di Belve, in onda martedì 14 aprile 2026 su Rai 2, promette un’altra serata di confessioni, tensioni e momenti che faranno discutere. ‘Belve’, gli ospiti di Francesca Fagnani il 14 aprile 2026: anticipazioniCarlo Conti siede sullo sgabello di ‘Belve’ e risponde a tutte le domande di Fagnani. "Il tatuaggio più strano fatto Una vagina", Zeudi Di Palma a Belve: le anticipazioni Miss Italia 2021 e terza streamer al mondo su Twitch, Zeudi Di Palma, arriva sullo sgabello di 'Belve', stasera su Rai2, nella prima puntata della nuova edizione del fortunato pr - facebook.com facebook Belve torna da stasera su Rai 2: ospiti, anticipazioni e video della prima puntata x.com