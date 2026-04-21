Anterselva camper in fiamme | salvati due cani prima dell’esplosione

A Anterselva, un incendio ha interessato un camper parcheggiato, mettendo in pericolo due cani che sono stati messi in salvo prima che si verificasse un’esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme evitando danni maggiori o danni alle persone presenti. La presenza di bombole di gas nel veicolo ha rappresentato un rischio di esplosione durante l’incendio.

Un incendio scoppiato in un camper nel parcheggio di Anterselva ha messo a rischio la vita di due animali domestici e ha rischiato di causare una violenta esplosione a causa della presenza di bombole di gas. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco volontari altoatesini, impegnati nel presidio dell’area per le competizioni olimpiche di biathlon, ha permesso di estrarre i cani indenni e di scongiurare il disastro imminente. Efficacia del presidio antincendio durante le sfide climatiche della valle. La gestione della sicurezza nelle aree limitrofe alle discipline invernali ha dimostrato una capacità di risposta immediata proprio mentre gli addetti erano dedicati ai servizi di ordine e alla regolamentazione dei parcheggi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anterselva, camper in fiamme: salvati due cani prima dell’esplosione Notizie correlate Fiamme in un appartamento a Ghisalba, due cani salvati dai vigili del fuocoPaura in via Leopardi per un incendio sviluppatosi al primo piano di una palazzina. Giaveno: due cani salvati da condizioni disumaneNel cuore del Piemonte, a Giaveno, la solidarietà dei cittadini ha permesso di salvare due cani dalle condizioni disumane in cui vivevano.