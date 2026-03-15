A Giaveno, nel Piemonte, due cani sono stati recuperati da condizioni di maltrattamento e trasportati in sicurezza. La popolazione locale ha partecipato attivamente all’intervento, contribuendo a mettere fine alla loro sofferenza. Le autorità hanno avviato le pratiche per le verifiche e le eventuali azioni legali. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità sulla tutela degli animali.

Nel cuore del Piemonte, a Giaveno, la solidarietà dei cittadini ha permesso di salvare due cani dalle condizioni disumane in cui vivevano. A inizio marzo 2026, le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento rapido che ha portato al sequestro degli animali e alla denuncia del proprietario per maltrattamento. L’episodio si è svolto in una borgata periferica della cittadina, dove due esemplari di media taglia erano stati trovati su un ballatoio completamente invaso da escrementi e rifiuti. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione tempestiva di vicini attenti, i quali hanno notato la situazione critica degli animali detenuti da un uomo residente nella zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giaveno: due cani salvati da condizioni disumane

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