Antegnate raid nella cava | inseguimenti e accampamenti hi-tech

Giovedì 16 aprile, la polizia locale di Antegnate ha effettuato diversi interventi nelle aree rurali e in punti segnalati dalla comunità, concentrandosi su occupazioni abusive e attività di spaccio. Durante le operazioni, sono stati seguiti inseguimenti e sono stati individuati accampamenti dotati di tecnologia avanzata. Le azioni hanno coinvolto più punti del territorio, con operazioni che si sono protratte per tutta la giornata.

La polizia locale di Antegnate ha condotto una serie di interventi mirati giovedì 16 aprile, concentrando le operazioni nelle zone rurali e in alcuni punti nevralgici segnalati dalla cittadinanza per contrastare occupazioni abusive e attività legate allo spaccio. Le attività si sono sviluppate tra la zona della cava, al confine con il comune di Calcio, e via Giacomo Leopardi, portando alla scoperta di insediamenti organizzati e al sequestro di attrezzature utilizzate per la permanenza prolungata sul territorio. L’operazione nella zona della cava: tra inseguimenti e strutture improvvisate. Il pomeriggio di giovedì ha un’escalation di eventi lungo la strada sterrata che conduce alla cava.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Antegnate, raid nella cava: inseguimenti e accampamenti hi-tech Notizie correlate Leggi anche: Antegnate, nuova stretta su droga e abusivismo: controlli e sgomberi nella zona della cava Ostia, raid della polizia: inseguimenti e droga scoperti con l’appUn’operazione di controllo capillare condotta dal X Distretto Lido di Roma ha portato in questo lunedì 20 aprile 2026 alla cattura di cinque...