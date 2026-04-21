Antegnate nuova stretta su droga e abusivismo | controlli e sgomberi nella zona della cava

Giovedì 16 aprile, nel territorio comunale di Antegnate, sono stati effettuati controlli intensivi da parte della polizia locale per contrastare lo spaccio di droga e le occupazioni abusive. Durante l'intervento, sono state effettuate verifiche e sgomberi nella zona della cava, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza e la legalità nell’area. L’operazione ha coinvolto diverse forze dell’ordine e ha portato a interventi mirati in più punti della città.

Antegnate. Controlli a tappeto, giovedì 16 aprile, sul territorio comunale, con la polizia locale impegnata in una serie di interventi contro spaccio e occupazioni abusive. Le operazioni si sono concentrate in particolare nelle aree rurali e in alcuni punti sensibili segnalati dai cittadini. Nel tardo pomeriggio sono state diverse le segnalazioni relative a dei movimenti sospetti lungo la strada sterrata che conduce alla cava, al confine con il comune di Calcio. Gli agenti hanno quindi avviato un controllo approfondito della zona. Nel corso dell’ispezione sono stati individuati diversi elementi riconducibili a un’attività strutturata di spaccio: secchi interrati con generi alimentari, barattoli sigillati e dispositivi di fortuna per la ricarica di telefoni cellulari, alimentati da batterie per auto.🔗 Leggi su Bergamonews.it Antegnate, nuova stretta su droga e abusivismo: controlli e sgomberi nella zona della cava Notizie correlate Case occupate, nuova stretta della Lega nel decreto sicurezza: le ipotesi su sgomberi immediatiLa sicurezza torna ancora al centro dell'agenda della maggioranza di governo: in vista del nuovo pacchetto di misure annunciato dal ministro... Napoli: controlli a tappeto nella zona est della città. Carabinieri sequestrano 35 proiettili e 66 dosi di drogaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.