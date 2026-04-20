Nella giornata di lunedì 20 aprile 2026, un’ampia operazione di polizia ha coinvolto il litorale di Ostia, con l’obiettivo di controllare la zona. Durante le attività, sono stati effettuati inseguimenti e sono state trovate sostanze stupefacenti grazie all’uso di un’app dedicata. Complessivamente, sono stati arrestati cinque soggetti e 100 persone sono state identificate nel corso dei controlli.

Un’operazione di controllo capillare condotta dal X Distretto Lido di Roma ha portato in questo lunedì 20 aprile 2026 alla cattura di cinque individui e all’identificazione di ben 100 persone nel litorale di Ostia. L’attività, che ha coinvolto anche l’ispezione di 45 veicoli, ha messo in luce diverse criticità legate al territorio, dai tentativi di fuga violenti alle attività di spaccio coordinate tramite strumenti digitali. Inseguimenti e sequestri sul litorale: la dinamica degli arresti. Il controllo del territorio ha subito un brusco rallentamento durante una fase dell’operazione quando due uomini, uno dei quali a piedi e l’altro alla guida di un’auto, hanno tentato di scappare all’avvistamento della pattuglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostia, raid della polizia: inseguimenti e droga scoperti con l’app

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