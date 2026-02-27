Napoli | controlli a tappeto nella zona est della città Carabinieri sequestrano 35 proiettili e 66 dosi di droga

I Carabinieri di Napoli hanno effettuato controlli intensivi nelle zone est della città, concentrandosi nelle aree di Poggioreale, Ponticelli e Barra. Durante le operazioni, sono stati sequestrati 35 proiettili e 66 dosi di droga. Le forze dell’ordine hanno svolto pattugliamenti e verifiche mirate per contrastare attività illegali nelle periferie napoletane.

