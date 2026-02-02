Case occupate nuova stretta della Lega nel decreto sicurezza | le ipotesi su sgomberi immediati
In Parlamento la Lega spinge per una stretta sugli sgomberi. Il partito chiede di accelerare e di estendere le procedure di sgombero anche alle seconde case occupate abusivamente. La proposta arriva mentre il governo prepara un nuovo pacchetto di misure sulla sicurezza. Il ministro Piantedosi spinge per interventi più rapidi, e la Lega insiste sull’immediato sgombero di tutte le proprietà occupate senza autorizzazione.
La sicurezza torna ancora al centro dell'agenda della maggioranza di governo: in vista del nuovo pacchetto di misure annunciato dal ministro Piantedosi, la Lega torna ad accelerare sul tema degli sgomberi di case occupate, proponendo di estendere le procedure già introdotte nel 2025 anche alle altre: "sto insistendo per inserire l'immediato sgombero non solo della prima casa occupata abusivamente, ma anche di tutte le altre".🔗 Leggi su Fanpage.it
