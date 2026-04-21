Anppia Marche-Ancona Gianluca Quacquarini confermato segretario

Sabato 18 aprile 2026 si è svolta una riunione a Chiaravalle dell’Anppia Marche-Ancona, durante la quale è stato confermato il segretario dell’associazione. La giornata ha visto un’intensa partecipazione e si è conclusa con l’approvazione della prosecuzione del mandato per il rappresentante. L’evento ha preceduto il congresso nazionale dell’organizzazione, previsto a Rimini tra fine maggio e inizio giugno.

CHIARAVALLE – Giornata importante e intensa quella di sabato 18 aprile 2026 per l’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, federazione Marche – Ancona, oltretutto propedeutica al congresso nazionale in programma a Rimini il 28, 29 e 30 maggio.Dopo i saluti istituzionale.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Christian Fioretti confermato segretario generale di FenealUil Marche L'Anppia Marche a congresso, in attesa di quello nazionaleCHIARAVALLE – L’Anppia, Associazione nazionale perseguitati politici italiana antifascisti, organizza il proprio congresso regionale 2026. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L'Anppia Marche a congresso, in attesa di quello nazionale; Anppia Marche, Gianluca Quacquarini confermato segretario regionale; L'impegno antifascista al centro di Anppia Marche, Quacquarini confermato segretario; Ancona: Rissa nella notte, 23enne ferito trasportato a Torrette in sala emergenza. L'impegno antifascista al centro di Annpia Marche, Quacquarini confermato segretarioGianluca Quacquarini, confermato segretario regionale della Federazione Marche dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (Anppia), la cui assemblea ha rinnovato gli organ ... ansa.it Anppia Marche, Gianluca Quacquarini confermato segretario regionale | Cronache Ancona x.com