L' Anppia Marche a congresso in attesa di quello nazionale

L’Anppia Marche ha convocato il proprio congresso regionale per il 2026 a Chiaravalle. L’associazione, che rappresenta i perseguitati politici antifascisti italiani, si riunisce in vista dell’appuntamento nazionale. La riunione si svolge in un momento di attenzione verso le tematiche storiche e sociali legate alla memoria antifascista. La data e i dettagli dell’evento sono stati comunicati ai soci e ai rappresentanti delle sezioni locali.