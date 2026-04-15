L' Anppia Marche a congresso in attesa di quello nazionale
L’Anppia Marche ha convocato il proprio congresso regionale per il 2026 a Chiaravalle. L’associazione, che rappresenta i perseguitati politici antifascisti italiani, si riunisce in vista dell’appuntamento nazionale. La riunione si svolge in un momento di attenzione verso le tematiche storiche e sociali legate alla memoria antifascista. La data e i dettagli dell’evento sono stati comunicati ai soci e ai rappresentanti delle sezioni locali.
CHIARAVALLE – L’Anppia, Associazione nazionale perseguitati politici italiana antifascisti, organizza il proprio congresso regionale 2026. Si tratta di un passaggio necessario e indispensabile, essendo propedeutico al ventunesimo congresso nazionale.L’appuntamento è per sabato 18 aprile alle 16.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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