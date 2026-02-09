Cabinovia Salvini passa la palla al Comune | Attendo di capire su quale progetto

9 feb 2026

Matteo Salvini lascia la decisione sulla cabinovia di Trieste al Comune. Durante un incontro alla stazione marittima, il leader della Lega ha spiegato di attendere di capire quale progetto verrà portato avanti, lasciando così la palla alle amministrazioni locali.

“Sulla cabinovia deciderà il Comune di Trieste”. L'ha detto Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti, a margine dell'incontro organizzato questa sera dalla Lega in stazione marittima.  Il vicepremier e ministro alle Infrastrutture ha parlato non solo di cabinovia, ma anche della.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

