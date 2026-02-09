Cabinovia Salvini passa la palla al Comune | Attendo di capire su quale progetto

Matteo Salvini lascia la decisione sulla cabinovia di Trieste al Comune. Durante un incontro alla stazione marittima, il leader della Lega ha spiegato di attendere di capire quale progetto verrà portato avanti, lasciando così la palla alle amministrazioni locali.

“Sulla cabinovia deciderà il Comune di Trieste”. L'ha detto Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti, a margine dell'incontro organizzato questa sera dalla Lega in stazione marittima. Il vicepremier e ministro alle Infrastrutture ha parlato non solo di cabinovia, ma anche della.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Cabinovia Trieste

Joao Cancelo è al centro delle ultime trattative di mercato, con l’Inter che si avvicina a un possibile accordo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cabinovia Trieste

Argomenti discussi: Cabinovia, il pressing su Salvini per i fondi: oggi la visita del ministro.

Salvini: I soldi per la cabinovia saranno rimodulatiSul tavolo i diversi dossier aperti riguardo il futuro dello scalo, in particolare quello dei finanziamenti per la stazione di Servola ... rainews.it

Salvini a Trieste tra cabinovia, porto e sicurezza: I fondi si trovano, ora il Comune scelga il progettoIl futuro della cabinovia, il destino del porto di Trieste, il tema del terzo mandato, la riforma dei porti, la sicurezza e gli autovelox. Sono stati molti i fronti toccati da Matteo Salvini, viceprem ... triestecafe.it

Lavori febbrili per completare la cabinovia Apollonio-Socrepes, ma a tre settimane dall'inizio dei Giochi mancano elementi decisivi. L'indignazione dei comitati. L'ex delegato Fis Siorpaes: "Situazione vergognosa per le ambizioni di Salvini e Saldini". facebook