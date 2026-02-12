Il Comune dice sì al superamento del Piano Casa | approvata delibera in Giunta la palla passa al Consiglio

La Giunta comunale di Bari ha dato il via libera alla nuova delibera che supera il Piano Casa della Regione Puglia. Ora la decisione passa al Consiglio comunale, che dovrà approvarla ufficialmente. La delibera stabilisce nuove regole per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione o ricostruzione degli edifici in città.

Il segretario generale Fillea Cgil Bari Bat, Lavermicocca: "In questi anni la leva delle volumetrie - spiega - aveva ha rischiato di diventare un moltiplicatore automatico della cementificazione" La Giunta comunale di Bari ha approvato la delibera con cui viene ‘superato’ il Piano Casa della Regione Puglia, introducendo criteri e limiti per interventi di ristrutturazione, ampliamento e demolizione o ricostruzione. Il provvedimento passerà al vaglio del Consiglio comunale nelle prossime settimane per l'approvazione definitiva. Viene riconosciuto, inoltre, il prioritario valore sociale della casa, rispetto a un concetto di abitazione come variabile di mercato: “La destinazione sociale prevista dalla norma per gli affitti di lunga durata a canoni agevolati - dice Lavermicocca - diventa un elemento strutturale della premialità e delle agevolazioni comunali, con una quota significativa di alloggi da riservare alla locazione calmierata”.🔗 Leggi su Baritoday.it

