Anne Hathaway la più bella del mondo? Ecco chi e perché l’ha incoronata

Da milleunadonna.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anne Hathaway è la più bella cover star al mondo, almeno per People che mostra l'attrice de Il diavolo veste Prada sulla copertina del suo numero speciale, 'The World's Most Beautiful 2026'. Il magazine sottolinea che a 43 anni Hathaway è tra le più richieste a Hollywood e quest'anno ha cinque film in uscita, tra cui proprio Il diavolo veste Prada 2 il 1 maggio. Ha inoltre guadagnato una fiducia che non aveva quando ha iniziato ed è passata dall'essere la più critica di se stessa a godersi il bello della sua carriera. Un traguardo che la rende felice accanto al marito, il produttore Adam Shulman, 45 anni, e ai loro due figli Jonathan e Jack, rispettivamente di dieci e sei anni.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

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