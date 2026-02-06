Chi si nasconde dietro i look di Margot Robbie e Anne Hathaway

Le due attrici sono tornate sotto i riflettori con i loro look d’effetto. Le loro scelte di abbigliamento di recente hanno fatto discutere: dietro gli outfit, c’è molto più di una semplice questione di stile. Le star sanno come usare la moda per catturare l’attenzione e rimanere al centro dell’attenzione, anche senza dire una parola.

N ell’ industria della moda (e nello show business ) nulla è lasciato al caso. L’uscita pubblica di un personaggio noto, infatti, può rivelarsi una preziosa opportunità di marketing e pubblicità. Un’occasione che comincia con il look giusto, costruito con cura da una figura sempre più influente, quella dello stylist (di Margot Robbie  e non solo). Margot Robbie irresistibile con il look Chanel ispirato alle brughiere di “Cime Tempestose” X Il periodo in cui le star decidevano autonomamente cosa indossare, spesso acquistando abiti e outfit di persona, appare ormai lontano anni luce. Mai come negli ultimi anni, la professione del fashion stylist ha assunto un ruolo di primo piano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

