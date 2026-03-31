Alla première de Il Diavolo veste Prada 2 a Città del Messico insieme a Meryl Streep, Anne Hathaway ha catturato l’attenzione con un look d’impatto, confermandosi protagonista del red carpet. Elemento centrale dell’ensemble è un mini abito svasato color melanzana, interamente ricoperto di paillettes, firmato Stella McCartney per la collezione AutunnoInverno 2026, che ha sfilato lo scorso settembre a Parigi. La silhouette, essenziale ma dinamica, gioca su volumi puliti e su una lunghezza audace che valorizza la figura senza eccessi. La texture scintillante, enfatizzata dai riflessi cangianti del viola profondo, conferisce al capo una dimensione quasi liquida, capace di catturare la luce a ogni movimento. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A Città del Messico insieme a Meryl Streep, Anne Hathaway ha catturato l’attenzione con un look Stella McCartney tutto paillettes e stivali

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