anne frank e la pace progetto col burgatti

Gli studenti e le studentesse coinvolti nel progetto con il Burgatti hanno condiviso riflessioni sulla pace, facendo riferimento al ricordo di Anne Frank. In una dichiarazione, si legge che, nonostante le difficoltà, si tengono strette le speranze e credono ancora nella bontà intrinseca degli esseri umani. Il progetto mira a collegare la memoria storica alla responsabilità attuale, sottolineando il valore della pace.

Pace, tra memoria e responsabilità: il messaggio degli studenti e delle studentesse "È quasi un miracolo che io non abbia rinunciato alle mie aspirazioni. le tengo strette, nonostante tutto, perché ancora credo all’intima bontà degli esseri umani". Le parole di Anne Frank, scritte durante la Seconda guerra mondiale, restano oggi un richiamo potente alla fiducia nell’umanità. Su questi temi si è svolto il 13 aprile l’incontro tra la docente giapponese Yuasa Masae e gli studenti dell’ ISIT "Bassi Burgatti", a conclusione del percorso "Anne Frank e la pedagogia della pace". Il progetto ha messo a confronto le figure di Anne Frank e Sadako Sasaki, entrambe simboli delle conseguenze della guerra sui più giovani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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