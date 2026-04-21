Ania J sceglie il Just Me per i suoi 20 anni di carriera

Ania J ha deciso di festeggiare i vent'anni di carriera scegliendo il locale Just Me a Milano. La serata, dedicata a questo importante traguardo, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e la presenza di musica inedita. La regia dell’evento è stata curata da TemptationsGlam, creando un’atmosfera di grande rilievo. La cantante ha condiviso il momento con il pubblico e gli invitati presenti alla celebrazione.

. L’icona internazionale Ania J celebra un traguardo storico a Milano con una serata ricca di ospiti, musica inedita e una regia d’eccezione firmata TemptationsGlam. Un traguardo straordinario merita una cornice d’eccellenza e una regia impeccabile. Per celebrare i suoi vent’anni di sfolgorante carriera, Ania J, icona della nightlife internazionale e voce ufficiale di Fashion TV, ha scelto di affidarsi all’estro e alla professionalità della TemptationsGlam Events. L’agenzia, guidata dal celebre e carismatico organizzatore Anthony Russo, ha curato ogni dettaglio di questo attesissimo evento che si terrà il prossimo 22 aprile nella splendida cornice del Just Me di Milano.🔗 Leggi su Bollicinevip.com If I Started From $0 Sales in 2026, This Is What I Would Do to Get Rich Notizie correlate Leggi anche: Mario Biondi, 20 anni di carriera: il concerto a San Giusto Maxi concerto 2027 di Vasco a Modena? Il sindaco: “Noi ci siamo, pronti a festeggiare i suoi 50 anni di carriera”Modena, 18 aprile 2026 - “L'energia che il Komandante esprime nel suo post ci riempie di gioia.