Angelica Palumbo | Bene il Feampa ma la Regione sia tempestiva nell' attuare le misure a riguardo
In questi giorni si discute del possibile impiego del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, noto come Feampa, come supporto al settore ittico. La consulente del settore pesca ha commentato che il Feampa rappresenta un’opportunità, ma ha anche richiamato l’attenzione sulla necessità che la Regione sia tempestiva nell’attuazione delle misure previste. La questione riguarda le modalità di utilizzo di questo fondo e le tempistiche di intervento delle autorità regionali.
ANCONA- Da Angelica Palumbo, consulente del settore pesca, riceviamo e pubblichiamo: «In questi giorni si torna a parlare del possibile utilizzo del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, meglio noto come Feampa, come strumento di sostegno al comparto ittico, messo a.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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