Angelica Palumbo | Bene il Feampa ma la Regione sia tempestiva nell' attuare le misure a riguardo

In questi giorni si discute del possibile impiego del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, noto come Feampa, come supporto al settore ittico. La consulente del settore pesca ha commentato che il Feampa rappresenta un’opportunità, ma ha anche richiamato l’attenzione sulla necessità che la Regione sia tempestiva nell’attuazione delle misure previste. La questione riguarda le modalità di utilizzo di questo fondo e le tempistiche di intervento delle autorità regionali.