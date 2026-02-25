Confindustria | bene le misure per il caro-energia ma non si vede ancora la ripresa

Nonostante la crescita del Pil (+0,3% nel quarto trimestre) e gli investimenti legati al Pnrr, l’industria italiana stenta a decollare. Secondo l’ultimo bollettino di Confindustria, la produzione industriale nel mese di dicembre è scesa dello 0,9%, con tanti settori che nel 2025 hanno registrato cali. A cominciare da quello della chimica che da due anni vive nell’incertezza, tanto che nel 2025 il calo è stato più ampio del 2024 (- 2,6%). Una delle cause più significative riguarda il costo alto dell’energia e diversi stabilimenti in tutta Europa hanno chiuso i propri impianti o convertito i propri siti in bioraffierie o centri di accumulo elettrico. Di segno opposto la farmaceutica, con una crescita del 3,8% e un totale di vendite all’estero pari a 11,4 miliardi (+54% verso gli Stati Uniti d’America). Anche il settore metallurgico (+4,0%) è stato sostenuto moderatamente nel 2025 dal canale dell’export, nonostante gli elevati dazi imposti dagli USA (su acciaio e alluminio). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: La sinistra contro il caro energia, ma fu lei a non fare le riforme

Zambrotta: "Juve, la mano di Spalletti si vede, ma manca ancora qualcosa. Yildiz? Ora non si "sieda"..."Luca Zambrotta, ex calciatore della Juventus, commenta il momento della squadra in vista del derby d’Italia, sottolineando che la mano di Spalletti si nota ma che la Juve ancora fatica a trovare il ritmo giusto.

Temi più discussi: Valditara: Sperimentazione dei metal detector nelle scuole va molto bene, sono misura di sicurezza non di repressione; Confindustria Alberghi, bene la proroga al 30 giugno del Fri Tur; Zes, in Basilicata il valore medio più alto di nuovi posti di lavoro a investimento.

Confindustria: bene le misure per il caro-energia ma non si vede ancora la ripresaNonostante la crescita del Pil (+0,3% nel quarto trimestre) e gli investimenti legati al Pnrr, l’industria italiana stenta a decollare. Secondo l’ultimo bollettino di Confindustria, la produzione ... quotidiano.net

Manovra: Confindustria, bene le misure sui dispositivi mediciL'incremento dei tetti di spesa per i dispositivi medici rappresenta un significativo e atteso segnale da parte del Governo, una risposta concreta, seppur parziale, alle richieste del settore e il ... ansa.it

Il presidente di Confindustria Lombardia: "bene il decreto bollette, ma servono più strumenti per le imprese energivore" - facebook.com facebook

#Confindustria: nel 2025 bene farmaci e metalli, giù auto e moda x.com