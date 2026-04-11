Due itinerari per far scoprire il Lario a nuovi buyer

Il Lago di Como si conferma una destinazione molto apprezzata a livello internazionale. Sono stati ideati due percorsi turistici pensati per attirare nuovi operatori e promuovere ulteriormente le sue attrattive. Questi itinerari puntano a far conoscere le diverse caratteristiche del territorio, offrendo spunti interessanti per chi desidera scoprire il lago da una prospettiva più approfondita. La proposta si inserisce in un piano di valorizzazione della zona e di ampliamento dell’offerta turistica.

Il Lago di Como si conferma meta d’eccellenza nel panorama turistico globale. Nell’ambito della Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia, in programma fino a domani, il territorio lariano si prepara ad accogliere 19 buyer internazionali che hanno scelto il nostro territorio per due esclusivi educational. L’iniziativa ormai consolidata nasce dalla sinergia tra le Camere di Commercio di Brescia, Como-Lecco, Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Varese, Verona e Trentino Marketing, unite per promuovere i grandi laghi italiani come un unico, competitivo brand sui mercati mondiali. Concluse le prime tre giornate plenarie tra il Lago d’Iseo (sede... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Due itinerari per far scoprire il Lario a nuovi buyer Liguria rilancia il turismo : 4 itinerari cicloturistici nell’entroterra per scoprire borghi e paesaggi autentici.La Liguria lancia un nuovo ambizioso progetto turistico, “La Liguria degli Anelli”, articolato in quattro itinerari cicloturistici che mirano a... Scoprire il cuore storico dell’Emilia: itinerari inediti tra dimore nobiliari e paesaggi incantati tra Bologna e ModenaTra gennaio e marzo 2026, l’Emilia-Romagna mette in scena un viaggio nel tempo attraverso otto weekend dedicati alla scoperta di castelli, ville e... Argomenti più discussi: Due itinerari per far scoprire il Lario a nuovi buyer; Cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2026 a Milano: eventi, itinerari, gite; Weekend, cosa fare in Veneto: Vinitaly and the City a Verona, Venyl a Mestre, i PanPers a Conegliano, l'International Street Food a Padova; Alla cima dei Siltri Pasquetta sugli sci. Due itinerari per far scoprire il Lario a nuovi buyerIl Lago di Como si conferma meta d’eccellenza nel panorama turistico globale. Nell’ambito della Borsa Internazionale dei Laghi del ... msn.com Proposta di crociera per Agosto 2 date 2 itinerari differenti con la possibilità di unificare i due tragitti e vivere una crociera di 14 giorni. Compagnia di navigazione Top e nave stupenda per una vacanza in crociera perfetta. Info&prenotazioni 380 794 4085 - facebook.com facebook