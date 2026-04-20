Trekking urbano Sampierdarena come non l' avete mai vista | tra ville storiche e forti ecco l' Anello del Benessere
Martedì 21 aprile 2026 si terrà l'inaugurazione del percorso Centro-Ovest dell'Anello del Benessere a Sampierdarena. Il progetto, già attivo negli altri quartieri della città, include un percorso di trekking urbano che attraversa ville storiche e forti, offrendo una nuova modalità di esplorazione del quartiere. L'iniziativa si inserisce in un più ampio programma di percorsi dedicati alla promozione del benessere cittadino.
Tutto pronto a Sampierdarena per l'inaugurazione, martedì 21 aprile 2026, del percorso Centro-Ovest del progetto ‘Gli Anelli del Benessere’, si aggiunge agli altri già presenti in città, Centro-Est, Medio Levante e Ponente.Trekking urbano Centro-Ovest, due itinerari Il percorso Centro-Ovest.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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