Andrea Pezzi ha pubblicato una dichiarazione per chiarire la natura del suo rapporto con Cristiana Capotondi, in seguito alla diffusione di alcune foto che li ritraggono insieme. L'intervento è arrivato dopo che si sono susseguite voci riguardo a un possibile riavvicinamento tra i due. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita riguardo ai dettagli della loro relazione o alle motivazioni di Pezzi per intervenire pubblicamente.

Andrea Pezzi interviene per chiarire definitivamente la sua situazione con Cristiana Capotondi, dopo le voci circolate su un possibile ritorno di fiamma. L’ex volto di MTV, oggi imprenditore, ha spiegato in un’intervista podcast che tra lui e l’attrice non c’è un riavvicinamento sentimentale, ma un rapporto rimasto solido e affettuoso nel tempo. Una precisazione arrivata dopo alcune immagini che li ritraevano insieme e che avevano alimentato il gossip. Il suo racconto, però, va oltre la semplice smentita e ricostruisce un legame lungo quindici anni, fatto di passaggi di vita profondi e condivisi. Nel dettaglio, Pezzi ha sottolineato che la relazione con Capotondi si è conclusa da circa quattro anni, ma che tra i due è rimasta un’amicizia importante.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi: tutta la verità sul loro rapporto dopo le foto insieme

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