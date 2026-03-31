Recentemente sono state scattate alcune fotografie che mostrano Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi insieme, confermando che i due mantengono un buon rapporto anche dopo la fine della loro relazione, avvenuta diversi anni fa. Nonostante non siano più una coppia, le immagini testimoniano la continuità di un rapporto civile tra loro.

N on sono più una coppia ormai da anni, ma tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi i rapporti sono rimasti ottimi, come raccontano le ultime foto che li ritraggono insieme. L’attrice e l’ex conduttore, oggi imprenditore nel settore informatico, passeggiano mano nella mano (le foto sono state pubblicate da Diva e Donna, ndr) tanto da scatenare i gossip su un ritorno di fiamma. 4 domande a Cristiana Capotondi e Lucia Mascino per “La Ricetta della Felicità” X Leggi anche › Cristiana Capotondi mamma ma il padre non è Andrea Pezzi: «L’amore è finito da tempo» Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi: è davvero ritorno di fiamma?. Nessuna conferma né smentita è arrivata dai diretti interessati circa un presunto riavvicinamento: loro, del resto, sono da sempre molto riservati, lo erano anche quando stavano insieme. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono ancora molto uniti, nonostante non stiano più insieme da tempo, come raccontano le ultime foto che li ritraggono insieme

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