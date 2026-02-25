L’allarme di Andrea Pignataro sull’intelligenza artificiale | Stiamo alimentando i sistemi che possono rimpiazzarci

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il monito del fondatore di Ion. “Ogni giorno nutriamo gli stessi sistemi che stanno imparando a renderci superflui.” È questo il cuore dell’intervento con cui Andrea Pignataro, fondatore e guida di Ion Group, ha acceso i riflettori sui rischi legati alla diffusione dell’intelligenza artificiale. Da poco indicato da Forbes come l’uomo più ricco d’Italia, con un patrimonio stimato in 42,8 miliardi di dollari, Pignataro ha scelto di intervenire pubblicamente con un saggio di nove pagine dal titolo The Wrong Apocalypse (“L’apocalisse sbagliata”). Un testo che, più che evocare scenari fantascientifici, punta a mettere in guardia imprese e mercati da un possibile effetto domino capace di scuotere l’intero sistema economico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

