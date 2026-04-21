Andrea Capobianco | Sorteggio complicato venderemo cara la pelle in Germania

Pochi ore fa si sono svolti i sorteggi dei gironi per i prossimi Mondiali di basket femminile, che si terranno dal 4 al 13 settembre a Berlino. La cerimonia ha determinato le composizioni dei gruppi, con alcune sfide più impegnative di altre. Tra le dichiarazioni, un rappresentante ha commentato che il sorteggio è stato complicato e che la squadra affronterà con determinazione le partite in Germania.

Si sono tenuti poche ore fa i sorteggi dei gruppi per i prossimi Mondiali di basket femminile, in programma dal 4 al 13 settembre a Berlino. Dopo il fantastico percorso nelle qualificazioni, la Nazionale italiana è riuscita a conquistare il pass per la rassegna iridata, nella quale ritornerà a giocare una partita a distanza di 32 anni. Le azzurre esordiranno infatti il 4 settembre contro la Cechia in un match già importante per le sorti del girone. Oltre alla nazionale ceca, le ragazze guidate dall’esperienza di coach Andrea Capobianco dovranno affrontare nel Gruppo D anche Cina e Stati Uniti. Si tratta di un percorso sicuramente duro ma non impossibile con le statunitensi grandi favorite per il passaggio del turno da prime.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Capobianco: “Sorteggio complicato, venderemo cara la pelle in Germania” Notizie correlate Il Fosso venderà cara la pelle contro l’AnconaClima da dentro o fuori, classifica cortissima e novanta minuti che valgono doppio. Andrea Capobianco verso la sfida contro Team USA: “Siamo dove sognavamo di essere”La Nazionale italiana femminile di basket si appresta ad affrontare una sfida praticamente impossibile, scendendo in campo stasera a San Juan contro... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Bologna, apre il Museo del basket italiano: racconterà la storia della pallacanestro azzurra. Mondiali, sorteggio: Italbasket femminile con USA e Cina (finaliste dell'ultima edizione) e la CechiaBasket, l'Italia femminile di Andrea Capobianco affronterà USA, Cina e Cechia nel girone del mondiale tedesco a settembre. Un sorteggio non proprio ... sport.virgilio.it Italbasket, Capobianco: «Un altro sorteggio decisamente complicato»Si è svolto oggi a Berlino il sorteggio dei gironi della FIBA Women’s World Cup, che si giocherà nella città tedesca dal 4 al 13 settembre 2026. L’Italia ... pianetabasket.com