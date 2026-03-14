La Nazionale italiana femminile di basket si prepara a sfidare gli Stati Uniti a San Juan nel terzo match delle qualificazioni per i Mondiali 2026. Andrea Capobianco, allenatore della squadra, ha dichiarato che sono arrivati fin qui, raggiungendo un obiettivo che consideravano un sogno. La partita si gioca questa sera, con l’Italia che affronta una delle sfide più difficili del torneo.

La Nazionale italiana femminile di basket si appresta ad affrontare una sfida praticamente impossibile, scendendo in campo stasera a San Juan contro gli Stati Uniti d’America nel terzo incontro del torneo di qualificazione verso i Mondiali 2026. Le azzurre, a punteggio pieno nel round robin dopo aver sconfitto nettamente le padrone di casa portoricane e la Nuova Zelanda, si trovano ormai ad un passo dall’obiettivo di volare alla fase finale della Coppa del Mondo, che andrà in scena a Berlino dal 4 al 13 settembre. “ Siamo dove sognavamo di essere, ovvero a punteggio pieno dopo due partite che nascondevano insidie soprattutto legate al fatto che dovevamo affrontare squadre completamente diverse per stazza e atteggiamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Capobianco verso la sfida contro Team USA: “Siamo dove sognavamo di essere”

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